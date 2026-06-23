В России введут ГОСТ на кожаные сумки

Так, установлены требования к прочности швов, ручек и плечевых ремней сумок. Например, у пляжных сумок из искусственной кожи прочность ниточного шва должна быть не менее 30 Ньютонов на сантиметр, та же прочность — у дорожных рюкзаков, а вот у дорожных чемоданов жесткой конструкции показатель выше — не менее 40 Ньютонов на сантиметр.