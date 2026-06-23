Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Это был не Черчилль»: Трамп заявил, что Стармер навредил сам себе

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп прокомментировал решение премьер-министра Британии Кира Стармера об отставке.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп прокомментировал решение премьер-министра Британии Кира Стармера подать в отставку.

Он назвал Стармера «милым мужчиной, который сам себе навредил». Трамп уточнил, что речь идёт о политике Стармера в области энергетики и иммиграции.

«Я думаю, что он милый мужчина… Однако энергетика и иммиграция, знаете, он всерьёз себе навредил», — сказал он в ходе встречи с журналистами в Белом доме.

По словам Трампа, он призывал премьер-министра Британии не«устанавливать ветряные электростанции и импортировать энергоресурсы из Норвегии», а добывать нефть в Северном море. Кроме того, он отметил, что миграционная политика Стармера привела к «проблемам с преступностью».

Помимо этого, Трамп напомнил, что Стармер отказался помочь Соединённым Штатом в рамках Североатлантического альянса при проведении операции против Ирана. По его словам, это навредило премьер-министру Британии.

«Это был не Уинстон Черчилль», — заявил Трамп.

Напомним, Стармер объявил об уходе в отставку. По данным Mirror, он говорил о своей отставке со слезами на глазах.

По словам спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, руководителя РФПИ Кирилла Дмитриева, отставка Стармера стала сигналом для разжигателей войны в Европе.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше