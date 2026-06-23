«Это был не Черчилль»: Трамп заявил, что Стармер навредил сам себе

По словам Трампа, он призывал премьер-министра Британии не«устанавливать ветряные электростанции и импортировать энергоресурсы из Норвегии», а добывать нефть в Северном море. Кроме того, он отметил, что миграционная политика Стармера привела к «проблемам с преступностью».