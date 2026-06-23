Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп прокомментировал решение премьер-министра Британии Кира Стармера подать в отставку.
Он назвал Стармера «милым мужчиной, который сам себе навредил». Трамп уточнил, что речь идёт о политике Стармера в области энергетики и иммиграции.
«Я думаю, что он милый мужчина… Однако энергетика и иммиграция, знаете, он всерьёз себе навредил», — сказал он в ходе встречи с журналистами в Белом доме.
По словам Трампа, он призывал премьер-министра Британии не«устанавливать ветряные электростанции и импортировать энергоресурсы из Норвегии», а добывать нефть в Северном море. Кроме того, он отметил, что миграционная политика Стармера привела к «проблемам с преступностью».
Помимо этого, Трамп напомнил, что Стармер отказался помочь Соединённым Штатом в рамках Североатлантического альянса при проведении операции против Ирана. По его словам, это навредило премьер-министру Британии.
«Это был не Уинстон Черчилль», — заявил Трамп.
Напомним, Стармер объявил об уходе в отставку. По данным Mirror, он говорил о своей отставке со слезами на глазах.
По словам спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, руководителя РФПИ Кирилла Дмитриева, отставка Стармера стала сигналом для разжигателей войны в Европе.