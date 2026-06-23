Скульптуру медведя с рыбой в зубах установят в Николаевске-на-Амуре

Вес стального зверя достигает 195 килограммов, а рост — около полутора метров. Вся конструкция выполнена из цельнометаллического катанного листа. Каркас сварен из полнотелых стальных прутьев сечением 10 и 12 мм, которые обеспечивают обеспечивает жесткость и устойчивость всей фигуре.