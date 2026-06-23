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Скульптуру медведя с рыбой в зубах установят в Николаевске-на-Амуре

Она пополнит коллекцию у Центра культур малочисленных народов Севера.

Источник: Хабаровский край сегодня

В ближайшее время в Николаевске-на-Амуре на территории Центра культур малочисленных народов Севера появится новая скульптура — медведь, хищно вцепившийся зубами в крупного горбыля. Автором выступает скульптор по металлу Павел Ложкин, который ранее изготовил скульптуру калуги.

Работа впечатляет не только замыслом, но и масштабом.

Вес стального зверя достигает 195 килограммов, а рост — около полутора метров. Вся конструкция выполнена из цельнометаллического катанного листа. Каркас сварен из полнотелых стальных прутьев сечением 10 и 12 мм, которые обеспечивают обеспечивает жесткость и устойчивость всей фигуре.

Поверх основы методом лоскутного кроя наваривались листовые пластины толщиной 1,5 мм.

Шерсть — одна из самых сложных деталей — воссоздана с помощью полиэфирной смолы, которая после застывания придает поверхности характерную фактуру и объем, имитируя густую медвежью шубу.

Затем скульптуру загрунтовали, покрыли износостойкой полиуретановой краской (она защитит металл от дождей и снега) и обработали патинированием — искусственным состариванием, которое придает изделию благородный темно-бронзовый оттенок.

Совсем скоро скульптура займет почетное место рядом с «Калугой» на территории Центра.