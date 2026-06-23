Памятный знак бойцам СВО открыли в Комсомольском районе

В поселке Уктур Комсомольского района открыли мемориал «Честь и слава воинам специальной военной операции». Памятный знак установили на народные пожертвования — идею поддержали десятки местных жителей, общественников и родственников бойцов. Мемориал стал символом признательности уктурцам, защищавшим Родину с первых дней СВО. Жители Уктура регулярно отправляют бойцам гуманитарную помощь, а теперь в центре поселка появилось место, где можно почтить память героев.