Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Памятный знак бойцам СВО открыли в Комсомольском районе

В поселке Уктур Комсомольского района открыли мемориал «Честь и слава воинам специальной военной операции». Памятный знак установили на народные пожертвования — идею поддержали десятки местных жителей, общественников и родственников бойцов. Мемориал стал символом признательности уктурцам, защищавшим Родину с первых дней СВО. Жители Уктура регулярно отправляют бойцам гуманитарную помощь, а теперь в центре поселка появилось место.

В поселке Уктур Комсомольского района открыли мемориал «Честь и слава воинам специальной военной операции». Памятный знак установили на народные пожертвования — идею поддержали десятки местных жителей, общественников и родственников бойцов. Мемориал стал символом признательности уктурцам, защищавшим Родину с первых дней СВО. Жители Уктура регулярно отправляют бойцам гуманитарную помощь, а теперь в центре поселка появилось место, где можно почтить память героев.