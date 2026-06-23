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Средняя пенсия в России выросла почти на 4,5 тысячи рублей за два года

Соцфонд: средний размер пенсии россиян вырос на 4 450 рублей за два года.

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Средний размер пенсионного обеспечения россиян вырос на 4 450 рублей за два года, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Согласно данным Соцфонда, 1 мая 2026 года средний размер пенсионного обеспечения россиян составил 25 399 рублей, тогда как в 2024 году в том же месяце средние выплаты составляли 20 949 рублей. Так, средняя пенсия выросла на 4 450 рублей за два года.

Кроме того, средняя пенсия в Москве в мае 2026 года составила 27 161 рубль. В аналогичный период 2024 года — 22 261 рубль. Пенсия в столице выросла на 4 900 рублей.

Самая высокая средняя пенсия в мае 2026 года пришлась на Чукотский автономный округ — 42 264 рубля.