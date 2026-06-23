Средняя пенсия в России выросла почти на 4,5 тысячи рублей за два года

Согласно данным Соцфонда, 1 мая 2026 года средний размер пенсионного обеспечения россиян составил 25 399 рублей, тогда как в 2024 году в том же месяце средние выплаты составляли 20 949 рублей. Так, средняя пенсия выросла на 4 450 рублей за два года.