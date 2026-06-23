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Диетолог Ефимова заявила о пользе псиллиума при диабете

Псиллум дает стабильный гликемический ответ и может умеренно снижать уровень холестерина.

Источник: Комсомольская правда

Врач-диетолог Анастасия Ефимова в беседе с aif.ru рассказала о псиллиуме и почему нутрициологи называют его королем клетчатки.

«Псиллиум — это шелуха семян подорожника, один из самых простых и при этом физиологичных источников растворимой клетчатки», — сказала она.

Специалист уточнила, что при добавлении воды он превращается в гель, похожий на желе. Эта субстанция увеличивает объем содержимого кишечника, облегчает перистальтику, помогает нормализовать стул, отметила она.

По ее словам, псиллум также замедляет всасывание углеводов, дает более стабильный гликемический ответ и может умеренно снижать уровень холестерина.

360.ru предупредил, что чрезмерное употребление клетчатки может привести к повышенному газообразованию, болям, вздутию живота. Ее избыток также ухудшает всасывание микроэлементов, в том числе железа, кальция и цинка.