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Россиянам раскрыли пути передачи вируса Эболы

Инфекционист Поздняков: Эбола не передается воздушно-капельным путем.

Источник: Комсомольская правда

Вирус Эбола является одним из самых опасных патогенов в мире. По данным ВОЗ, показатель смертности при лихорадке колеблется от 25% до 90% в зависимости от вспышки и штамма. Об этом aif.ru рассказал кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Андрей Поздняков.

«Хорошая новость: воздушно-капельным путем вирус Эболы не передается. Заражение происходит только при прямом контакте с больным человеком — через кровь, рвотные массы, слюну и другие биологические выделения», — сказал он.

Медик отметил, что контактный путь передачи снижает риск возникновения крупных вспышек заболевания.

Специалист подчеркнул, что особую опасность представляют трупы: концентрация вируса в них крайне высока. Поэтому нарушение похоронных процедур и работа с телами умерших без средств защиты — один из главных факторов риска, добавил Поздняков.

Телеканал «Царьград» сообщил, что Эбола отличается крайне высокой смертностью. В зависимости от штамма вируса и условий оказания медицинской помощи летальность может достигать от 30 до 60%. Это делает Эболу одной из самых смертоносных инфекций современности.