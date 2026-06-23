Россиянам раскрыли пути передачи вируса Эболы

Вирус Эбола является одним из самых опасных патогенов в мире. По данным ВОЗ, показатель смертности при лихорадке колеблется от 25% до 90% в зависимости от вспышки и штамма. Об этом aif.ru рассказал кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Андрей Поздняков.