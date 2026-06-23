В Хабаровске ожидается сухая погода без существенных осадков

По данным ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 23 июня опасных метеоявлений в Хабаровском крае не прогнозируется.
В городе Хабаровске ожидается сухая погода без существенных осадков. Ночная температура составит от +10 до +12 градусов, дневная — от +25 до +27 градусов. Скорость северо восточного и западного ветра — 4−10 м/с. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В южных районах края местами возможен кратковременный дождь. Ночью температура будет варьироваться от +10 до +15 градусов, днём — от +23 до +28 градусов. Ветер юго восточный и юго западный, 1−6 м/с, в отдельных районах — до 6−11 м/с.
Центральные районы (Хабаровский, Нанайский, Верхнебуреинский) в основном останутся без осадков, хотя местами возможен кратковременный дождь. Ночные температуры — от +1 до +14 градусов, дневные — от +15 до +29 градусов. Ветер южный и северо восточный, 2−12 м/с.
На севере края (Николаевский, Ульчский МР и им. П. Осипенко) также местами ожидается кратковременный дождь, но в отдельных районах осадков не будет. Ночью температура составит от 0 до +12 градусов, днём — от +8 до +27 градусов. Ветер восточных направлений, 2−13 м/с.