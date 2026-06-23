В Хабаровске ожидается сухая погода без существенных осадков

На севере края (Николаевский, Ульчский МР и им. П. Осипенко) также местами ожидается кратковременный дождь, но в отдельных районах осадков не будет. Ночью температура составит от 0 до +12 градусов, днём — от +8 до +27 градусов. Ветер восточных направлений, 2−13 м/с.