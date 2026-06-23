Теннисистка Вондроушова прокомментировала отстранение на 4 года

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова, чемпионка Уимблдона 2023 года, прокомментировала ситуацию с четырехлетней дисквалификацией, связанной с отказом пройти допинг-тест. Об этом спортсменка заявила в публичном обращении.
По словам Вондроушовой, за всю карьеру она никогда не употребляла запрещенные вещества и регулярно проходила допинг-контроль. Она подчеркнула, что все ранее сданные тесты были отрицательными.
Теннисистка отметила, что инцидент стал для нее тяжелым испытанием и сопровождался серьезным психологическим давлением. По ее словам, ситуация повлияла на повседневную жизнь и профессиональную деятельность.
Вондроушова заявила, что в момент визита допинг-офицера она находилась дома, а сама процедура вызвала у нее стресс и недоумение. Спортсменка утверждает, что вскоре после этого сдала повторный тест, который также показал отрицательный результат.
Ранее сообщалось, что причиной санкций стал отказ спортсменки от прохождения внесоревновательного допинг-контроля в 2025 году. По ее версии, сотрудник не представился должным образом и прибыл вне заявленного временного окна.
В профессиональном теннисе правила антидопингового контроля предусматривают обязательное прохождение процедур под контролем уполномоченных офицеров. Нарушение этих требований может повлечь дисциплинарные меры со стороны соответствующих спортивных организаций.
Ранее мы писали: Теннисистка Вондроушова была дисквалифицирована на четыре года.
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