Главный фанат Роналду IShowSpeed заплакал после рекордного гола Месси на ЧМ-2026

При этом начиналось всё для блогера хорошо — Месси не забил пенальти. Однако затем аргентинец оформил дубль и стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира, доведя счёт своих голов до 18. Этот момент стал настоящим ударом для IShowSpeed. Камеры запечатлели, как стример не смог сдержать слёз. Он покинул стадион, не дожидаясь окончания игры.