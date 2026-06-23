Эксперт Пономарев спрогнозировал рост площади пожаров в Красноярском крае

НОВОСИБИРСК, 23 июня. /ТАСС/. Площадь пожаров в Красноярском крае из-за жаркой погоды и отсутствия осадков может увеличиться кратно, до более 300 тыс. га уже в июле. Таким мнением с ТАСС поделился старший научный сотрудник Института леса СО РАН, кандидат технических наук Евгений Пономарев.
На утро понедельника площадь лесных пожаров в Красноярском крае, где действует режим ЧС в лесах, за сутки выросла почти на 6 тыс. га и превысила 173,6 тыс. га.
«Я думаю, что эти пожары будут действовать еще как минимум неделю-две, мы можем прогнозировать увеличение площадей, пройденных огнем. На мой взгляд, эта цифра может значительно возрасти, высока вероятность достичь и 300 тыс. га», — сказал собеседник агентства.
Пономарев отметил, что в естественных условиях наивысший класс пожарной опасности могут представлять, например, сосновые молодняки. При этом в тайге распространению природного пожара препятствует мох, влажные участки (низины, ручьи, речные долины), высокая сомкнутость крон, защищающая напочвенный покров от солнца, поэтому в темнохвойных лесах класс пожарной опасности низкий. Повышению рисков в лесу способствуют рубки, из-за которых остается много быстросохнущего горючего материала для будущих возгораний. В том числе на возникновение сухостоя влияет поражение леса сибирским шелкопрядом. «Естественно, часть древостоя отмирает: что-то падает и ломается, то есть тоже накапливается горючий материал. Таким образом, вмешательство в лес приводит к увеличению запасов горючего материала. При таких нарушениях интенсивность горения будет всегда намного выше, чем в естественных условиях», — пояснил ученый.
Ранее в пресс-службе «Авиалесоохраны» сообщали, что тушение лесных пожаров на севере Красноярского края осложняет ветер, массовые вспышки из-за гроз и возникновение возгораний на территориях, пораженных шелкопрядом.