Эксперт Пономарев спрогнозировал рост площади пожаров в Красноярском крае

Пономарев отметил, что в естественных условиях наивысший класс пожарной опасности могут представлять, например, сосновые молодняки. При этом в тайге распространению природного пожара препятствует мох, влажные участки (низины, ручьи, речные долины), высокая сомкнутость крон, защищающая напочвенный покров от солнца, поэтому в темнохвойных лесах класс пожарной опасности низкий. Повышению рисков в лесу способствуют рубки, из-за которых остается много быстросохнущего горючего материала для будущих возгораний. В том числе на возникновение сухостоя влияет поражение леса сибирским шелкопрядом. «Естественно, часть древостоя отмирает: что-то падает и ломается, то есть тоже накапливается горючий материал. Таким образом, вмешательство в лес приводит к увеличению запасов горючего материала. При таких нарушениях интенсивность горения будет всегда намного выше, чем в естественных условиях», — пояснил ученый.