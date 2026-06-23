Матч Франции и Ирака на ЧМ-2026 приостановили из-за дождя

По информации издания Actu Foot, во время паузы между таймами организаторы объявили штормовое предупреждение из-за грозы. Согласно действующему регламенту, в случае возникновения грозовой опасности матч останавливается как минимум на 15 минут, а решение о его возобновлении принимается при условии отсутствия ударов молний в окрестностях стадиона.