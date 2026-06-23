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Матч Франции и Ирака на ЧМ-2026 приостановили из-за дождя

Матч сборных Франции и Ирака на чемпионате мира по футболу приостановили из-за ливня. Встреча второго тура группового этапа была прервана сразу после окончания первых 45 минут игры. Матч не начнется раньше 2:00 мск, сообщили организаторы.

Матч сборных Франции и Ирака на чемпионате мира по футболу приостановили из-за ливня. Встреча второго тура группового этапа была прервана сразу после окончания первых 45 минут игры. Матч не начнется раньше 2:00 мск, сообщили организаторы.

Игра группы I проходит на стадионе в Филадельфии. На перерыв футболисты ушли со счетом 1:0 в пользу Франции. Гол забил нападающий Килиан Мбаппе.

По информации издания Actu Foot, во время паузы между таймами организаторы объявили штормовое предупреждение из-за грозы. Согласно действующему регламенту, в случае возникновения грозовой опасности матч останавливается как минимум на 15 минут, а решение о его возобновлении принимается при условии отсутствия ударов молний в окрестностях стадиона.