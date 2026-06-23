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Юрист раскрыл, почему нельзя тратить упавшие на счет «деньги из ниоткуда»

Юрист Хаминский призвал не возвращать самостоятельно перевод от незнакомца.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Если на ваш счет упали деньги от неизвестного отправителя, ни в коем случае не тратьте их и не возвращайте самостоятельно. Об этом агентству «Прайм» рассказал юрист Александр Хаминский.

«Если вам по ошибке или намеренно перевели деньги неизвестные лица, главное — не тратить их и не переводить обратно самостоятельно, чтобы не стать жертвой мошенников. Свяжитесь с банком, сообщите об ошибке и оформите возврат через сотрудников банка», — предупредил эксперт.

По словам юриста, единственное исключение — если в назначении платежа указано «подарок» или «благотворительность». Тогда деньги можно тратить законно. Во всех остальных случаях необходимо обратиться в банк для оформления возврата. Если вы подозреваете мошенничество, стоит подать заявление в полицию.

Также Хаминский советует регулярно проверять выписки по счёту, так как многие не замечают поступлений от неизвестных лиц, если у них не настроены уведомления о зачислениях.