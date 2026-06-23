На Камчатке выпускник впервые получил 300 баллов за три предмета ЕГЭ

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 июня. /ТАСС/. Выпускник школы на Камчатке впервые в истории региона набрал максимальные 300 баллов сразу по трем предметам ЕГЭ. Об этом в своем канале в «Максе» сообщил губернатор Камчатки Владимир Солодов.
«Впервые в истории Камчатки наш выпускник набрал максимальные 300 баллов сразу по трем предметам ЕГЭ. Этот выдающийся результат показал выпускник психолого-педагогического класса школы № 15 Иван Бакумцев. Ваня сдал на 100 баллов русский язык, профильную математику и физику. Невероятное достижение, за которым стоит огромный труд», — написал губернатор Камчатки.
По его словам, в регионе уже 11 стобалльных результатов, ожидаются итоги по остальным предметам. «Наша молодежь в очередной раз доказывает, что на Камчатке растут умные, целеустремленные и талантливые люди», — сообщил глава региона.