Медсправки и заключения начнут выдавать по новым правилам

Изменения, которые вступят в силу 1 сентября 2026 года, направлены на полную цифровизацию документооборота в здравоохранении и повышение защиты персональных данных пациентов, сообщает ИА DEITA.RU.
Фундаментальным изменением является законодательное закрепление приоритета электронных медицинских документов. Новая система призвана упростить взаимодействие граждан с медицинскими учреждениями и государством.
Для получения цифровых справок и заключений пациенту больше не потребуется подписывать отдельное бумажное согласие на каждую операцию. Документы, заверенные усиленной квалифицированной электронной подписью лечащего врача, будут автоматически формироваться в Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) и направляться в личный кабинет пользователя на портале Госуслуг.
Это обеспечивает не только удобство, но и юридическую значимость документа, приравнивая его к бумажному аналогу. При этом возможность получения справки на бумажном носителе сохраняется, однако для этого гражданину необходимо будет совершить личный визит в медицинскую организацию с документом, удостоверяющим личность.
Существенные коррективы внесены и в порядок доступа к медицинским сведениям для третьих лиц. В целях поддержки семей и законных интересов пациентов Минздрав официально расширил перечень родственников, уполномоченных получать доступ к документам.
В обновлённый список, помимо уже имевших на это право супругов, детей, родителей, усыновителей и законных представителей, включены родные братья и сёстры, а также внуки, дедушки и бабушки.
Для реализации этого права необходимо, чтобы данные родственники были заранее указаны пациентом в информированном добровольном согласии на разглашение сведений или имели отдельное письменное разрешение.
Одновременно с либерализацией доступа для близких родственников ужесточаются требования к конфиденциальности в чувствительных областях медицины. В целях защиты информации об обращениях за специализированной помощью медицинские организации, оказывающие психиатрическую и наркологическую помощь, а также центры по профилактике и борьбе с ВИЧ-инфекцией, обязаны использовать печати и штампы, не содержащие прямого указания на профиль деятельности учреждения.
Для исключения злоупотреблений и фальсификаций введён строгий сквозной учёт всех выдаваемых документов. Сведения о выдаче абсолютно любой справки или заключения теперь в обязательном порядке вносятся в электронную медицинскую карту пациента.
Также регламентирован формат документов. В случаях, когда для конкретного вида справки законом не утверждён строгий бланк (например, для целей трудоустройства), медицинские организации вправе выдавать заключения в свободной форме.