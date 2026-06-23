Медсправки и заключения начнут выдавать по новым правилам

Это обеспечивает не только удобство, но и юридическую значимость документа, приравнивая его к бумажному аналогу. При этом возможность получения справки на бумажном носителе сохраняется, однако для этого гражданину необходимо будет совершить личный визит в медицинскую организацию с документом, удостоверяющим личность.