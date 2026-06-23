Максим Траханов возглавил Центр работы с участниками СВО и их семьями в Хабаровске

«Многие участники специальной военной операции, вернувшись к гражданской жизни, испытывают трудности: они замыкаются в себе, переживая потери боевых товарищей и тяжелые ранения, связанные с условиями боевых действий. Чтобы помочь им, мы открыли муниципальный Центр работы с участниками СВО и членами их семей “СВОи люди”. Я хотел бы предложить вам возглавить его. Вы — депутат городской думы, опытный хозяйственник и участник специальной военной операции, награжденный указом президента медалью. Уверен, вы сможете найти общий язык с теми ребятами и их семьями, кто обратится к нам за помощью», — отметил мэр Хабаровска Сергей Кравчук.