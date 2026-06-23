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Гора Кокшетау в Бурабае временно недоступна для туристов

С 20 июня в Бурабае временно ограничили посещение одной из популярных природных достопримечательностей, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Жителям и гостям региона рекомендовали пока не планировать подъем на гору Кокшетау. Сообщение об этом опубликовала пресс-служба государственного национального природного парка «Бурабай» на своей странице в Instagram.

«Данная мера принята для охраны природы и вашей безопасности. Пожалуйста, учитывайте это при планировании маршрутов», — говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что данная мера вводится в связи высоким классом пожарной опасности на территории национального парка. Временное ограничение направлено на предотвращение возможных возгораний и сохранение уникальной экосистемы Бурабая.

«Сохранение природы Бурабая — общая задача, требующая ответственного отношения со стороны каждого посетителя», — обратились к туристам работники парка.

Ранее также стало известно, что в течение всего лета на территории парка будут проводиться регулярные рейдовые мероприятия с участием государственных инспекторов, сотрудников полиции, МЧС и акимата.

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