Гора Кокшетау в Бурабае временно недоступна для туристов

Жителям и гостям региона рекомендовали пока не планировать подъем на гору Кокшетау. Сообщение об этом опубликовала пресс-служба государственного национального природного парка «Бурабай» на своей странице в Instagram.
«Данная мера принята для охраны природы и вашей безопасности. Пожалуйста, учитывайте это при планировании маршрутов», — говорится в сообщении.
В сообщении отмечается, что данная мера вводится в связи высоким классом пожарной опасности на территории национального парка. Временное ограничение направлено на предотвращение возможных возгораний и сохранение уникальной экосистемы Бурабая.
«Сохранение природы Бурабая — общая задача, требующая ответственного отношения со стороны каждого посетителя», — обратились к туристам работники парка.
Ранее также стало известно, что в течение всего лета на территории парка будут проводиться регулярные рейдовые мероприятия с участием государственных инспекторов, сотрудников полиции, МЧС и акимата.