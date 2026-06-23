Миронов предложил выплачивать семьям по 1,5 млн за третьего и следующих детей

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Доля материнского капитала должна увеличиваться на каждого следующего ребенка и не ограничиваться двумя детьми. Об этом ТАСС заявил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
Он отметил, что сейчас основная часть маткапитала приходится на первого ребенка, «на второго — почти ничего, на третьего — вообще ничего».
«Наше предложение очень простое. Пускай на первого ребенка будет прежняя сумма, на вторых детей нужно повысить до 1 млн, на третьих — до 1,5 млн рублей. И на последующих тоже 1,5 млн», — заявил Миронов.
Депутат привел в пример Нижегородскую область, где к федеральному материнскому капиталу регион доплачивает до 1 млн рублей, и на третьего-четвертого ребенка выплачивается по 1 млн.
«Если мы хотим увеличить коэффициент рождаемости с нынешнего катастрофического показателя в 1,37, нужно делать маткапитал прогрессивным на федеральном уровне. Чтобы женщина знала — за каждого последующего ребенка она получит большую сумму, и чтобы она могла на это рассчитывать», — заключил Миронов.
Программа материнского капитала действует в России с 2007 года. Изначально выплата полагалась при рождении второго или последующего ребенка. С 1 января 2020 года материнский капитал выдается при рождении первого ребенка. В 2026 году размер материнского капитала на первого ребенка составляет около 729 тыс. рублей, доплата при рождении второго ребенка — 234 тыс., а если на первого ребенка материнский капитал не оформлялся, то сумма на второго ребенка составит сразу 963 тыс. рублей.