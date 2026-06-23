Миронов предложил выплачивать семьям по 1,5 млн за третьего и следующих детей

Программа материнского капитала действует в России с 2007 года. Изначально выплата полагалась при рождении второго или последующего ребенка. С 1 января 2020 года материнский капитал выдается при рождении первого ребенка. В 2026 году размер материнского капитала на первого ребенка составляет около 729 тыс. рублей, доплата при рождении второго ребенка — 234 тыс., а если на первого ребенка материнский капитал не оформлялся, то сумма на второго ребенка составит сразу 963 тыс. рублей.