Российские школьники лидируют по числу золотых медалей на олимпиадах

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Российские школьники лидируют по количеству золотых медалей на международных олимпиадах, заявил в интервью РИА Новости глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
«По количеству золотых медалей Россия опережает все европейские страны и большинство других государств. Мы в тройке сильнейших по математике, физике, информатике, химии, биологии, искусственному интеллекту», — сказал Кравцов.
Он напомнил, что в 2025 году российские сборные завоевали 44 медали из 44 возможных на восьми основных международных олимпиадах, превзойдя результаты предшествующих лет.
По словам министра, 22 мая завершилась первая из восьми основных международных олимпиад этого сезона — по биологии. Сборная России завоевала шесть золотых медалей из шести возможных и абсолютное первое место.