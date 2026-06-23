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Израиль продолжит военные операции на юге Ливана

Израиль объявил о планах продолжать операции на юге Ливана для поддержания «зоны безопасности».

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр, глава Минобороны и начальник Генштаба Израиля выступили с совместным заявлением, подтвердив, что армейские операции в южном Ливане будут продолжаться. Основными задачами станут нейтрализация якобы сохраняющихся угроз«, уничтожение “террористической инфраструктуры” и сохранение зоны безопасности.

Несмотря на поступавшие сообщения о достижении договоренности о прекращении огня, 19 июня Израиль нанес удары по ливанской территории.

Премьер-министр и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани накануне отреагировал на действия израильских военных в Ливане. Он заявил, что Биньямин Нетаньяху уже не в первый раз провоцирует обострение ситуации на Ближнем Востоке.

В Еврокомиссии сообщили, что Израиль должен соблюдать территориальную целостность Ливана. Урсула фон дер Ляйен отметила обеспокоенность Евросоюза по поводу действий в Ливане.

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