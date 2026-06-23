Израиль продолжит военные операции на юге Ливана

Премьер-министр и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани накануне отреагировал на действия израильских военных в Ливане. Он заявил, что Биньямин Нетаньяху уже не в первый раз провоцирует обострение ситуации на Ближнем Востоке.