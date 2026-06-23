Хабаровчанин-ветеран СВО исполнит собственную песню на чемпионате «Абилимпикс»

Одним из участников, готовых отстоять честь края на большой сцене, стал Егор Ахтырский. В 13 лет он освоил игру на гитаре, в подростковые годы писал стихи. Свои навыки применял и на фронте, поднимал боевой дух себе и товарищам. В конце 2022 года получил тяжелое ранение, реабилитация оказалась долгой: для восстановления потребовалось 50 операций.