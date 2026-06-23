Хабаровчанин-ветеран СВО исполнит собственную песню на чемпионате «Абилимпикс»

От Хабаровского края на чемпионате «Абилимпикс», который пройдет в Казани, отправятся три ветерана СВО. Герои покажут свои таланты, отточенные временем и упорством, перед всей страной. Мероприятие не первый год помогает в социальной и профессиональной адаптации участников спецоперации, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Одним из участников, готовых отстоять честь края на большой сцене, стал Егор Ахтырский. В 13 лет он освоил игру на гитаре, в подростковые годы писал стихи. Свои навыки применял и на фронте, поднимал боевой дух себе и товарищам. В конце 2022 года получил тяжелое ранение, реабилитация оказалась долгой: для восстановления потребовалось 50 операций.
На сегодняшний день Егор Ахтырский занимает посты заместителя руководителя филиала фонда «Защитники Отечества» по Хабаровскому краю, а также помощника депутата городской думы. Он также помогает другим ветеранам СВО в рамках программы «Герои Vостока».
На чемпионате герой исполнит песню, которую сочинил еще будучи курсантом военного института. Сейчас он много репетирует и улучшает свои навыки с куратором по вокалу.