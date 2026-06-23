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Хабаровская прокуратура добивается оборудования вокзалов для маломобильных граждан

Хабаровская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения прав инвалидов.

Источник: Комсомольская правда

Транспортная прокуратура провела проверку соблюдения прав инвалидов на железнодорожных вокзалах Хабаровск 1, Бикин и Вяземский. Выявлено, что объекты не оборудованы текстофонами для связи маломобильных пассажиров со службами информации, а на одном из вокзалов отсутствует низкорасположенный телефон с функцией регулирования громкости, сообщает официальный канал «Дальневосточная транспортная прокуратура». Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Начальнику Дальневосточной региональной дирекции железнодорожных вокзалов компании внесено представление об устранении нарушений. Однако надлежащие меры не приняты.

Хабаровский транспортный прокурор обратился в суд с исками, требуя обязать компанию установить необходимые технические средства на вокзалах для обеспечения доступности услуг для граждан с особыми потребностями.

Стали свидетелями интересного события? Сообщите нам: Почта: red.habkp@phkp.ru