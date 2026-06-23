Хабаровская прокуратура добивается оборудования вокзалов для маломобильных граждан

Транспортная прокуратура провела проверку соблюдения прав инвалидов на железнодорожных вокзалах Хабаровск 1, Бикин и Вяземский. Выявлено, что объекты не оборудованы текстофонами для связи маломобильных пассажиров со службами информации, а на одном из вокзалов отсутствует низкорасположенный телефон с функцией регулирования громкости, сообщает официальный канал «Дальневосточная транспортная прокуратура». Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.