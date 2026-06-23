Два миллиона пчел оказались на свободе после ДТП в Техасе

В американском штате Техас местным жителям рекомендовали не покидать дома после того, как на дороге перевернулся грузовик, перевозивший около двух миллионов пчел. Об этом в понедельник, 22 июня, пишет UPI.
Водитель фуры потерял управление во время поворота на трассе. Значительная часть насекомых оказалась на свободе, что создало угрозу для жителей близлежащих районов. Власти попросили людей оставаться в помещениях и избегать района ДТП.
Для ликвидации последствий привлекли профессиональных пчеловодов из разных районов штата — как владельцев крупных пасек, так и частников. Их задача — собрать рои и безопасно перевезти на медовые фермы. Специалисты отмечают, что подобные аварии происходят редко, но требуют быстрого реагирования. говорится в сообщении.
Ранее в Берлине произошло настоящее нашествие ядовитых гусениц походных дубовых шелкопрядов. Контакт с этими личинками может вызвать у человека раздражение кожи, зуд и проблемы с дыханием. В отдельных случаях возможен аллергический шок.
Сразу в нескольких регионах России зафиксировали раннее нашествие комаров. Большое количество насекомых отмечают жители Подмосковья, Рязанской, Нижегородской, Волгоградской, Свердловской и Тюменской областей, а также Республики Башкортостан.