Врач предупредила об опасности тартаров и суши в жаркую погоду

В период жары желательно исключить острую пищу, так как она может спровоцировать чрезмерное потоотделение, что чревато обезвоживанием. Кроме того, рекомендуется избегать жирной и жареной пищи, поскольку она создает дополнительную нагрузку на пищеварение. Это, в свою очередь, может мешать организму эффективно регулировать температуру тела, и, как следствие, приводить к перегреву.