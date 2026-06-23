Монумент в честь участников СВО появится возле Вечного огня в Хабаровске

Такие работы стартовали на мемориальном комплексе «Вечный огонь» 1 июня. Как сообщили в КГКУ «Служба заказчика ТЭК и ЖКХ Хабаровского края», за памятником участникам локальных военных конфликтов, который находится напротив Вечного огня, появятся два пилона с именами погибших участников СВО, живших в Хабаровском крае. Судя по проекту, размещенному на паспорте объекта, они будут располагаться полукругом по обе стороны от памятника участникам локальных военных конфликтов. Выполнены они будут примерно в том же стиле, что и аналогичные пилоны с именами участников Великой Отечественной войны, установленные за Вечным огнем. Помимо этого, в планах властей — благоустройство прилегающей территории с обновлением брусчатки. Сейчас территория уже огорожена, там находятся вагончики, техника и строительные материалы. Планируется завершить все строительные работы на этом объекте до 15 августа 2026 года.