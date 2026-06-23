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100 тысяч выплатят семье ребенка, на которого напала бездомная собака в Хабаровске

Несчастье случилось в марте 2024-го — после нападения ребенка с многочисленными травмами доставили в медучреждение. Его долго лечили. Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании в его пользу компенсации морального вреда. В итоге семье ребенка выплатят 100 тысяч рублей.

Несчастье случилось в марте 2024-го — после нападения ребенка с многочисленными травмами доставили в медучреждение. Его долго лечили. Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании в его пользу компенсации морального вреда. В итоге семье ребенка выплатят 100 тысяч рублей.