100 тысяч выплатят семье ребенка, на которого напала бездомная собака в Хабаровске

Несчастье случилось в марте 2024-го — после нападения ребенка с многочисленными травмами доставили в медучреждение. Его долго лечили. Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании в его пользу компенсации морального вреда. В итоге семье ребенка выплатят 100 тысяч рублей.