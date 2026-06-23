Минздрав опроверг слухи о закрытии инфекционного отделения в Ангарске

Здание действительно старой постройки, 1954 года, и требует ремонта. В 2022—2026 годах за счет больницы уже провели текущие ремонты на сумму больше 2,7 миллиона рублей. В марте 2026 года специалисты провели визуальный осмотр конструкций и рекомендовали ремонт. Теперь для уточнения объема работ, и текущих, и капитальных, проведут дополнительное обследование.