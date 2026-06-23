Минздрав опроверг слухи о закрытии инфекционного отделения в Ангарске

Министерство здравоохранения Иркутской области прокомментировало сообщения в соцсетях о якобы закрытии инфекционного отделения в Ангарске. В ведомстве сказали, что эти сведения не соответствуют действительности.
— Отделение № 10 Иркутской областной инфекционной клинической больницы продолжает работать в штатном режиме. Оно принимает пациентов круглосуточно и в дневном стационаре, помощь оказывают и детям, и взрослым. Ежегодно здесь лечатся около полутора тысяч детей и больше 700 взрослых. Коечный фонд сохранили полностью, это 65 коек, включая 11 мест дневного стационара, — говорится в сообщении Минздрава.
Здание действительно старой постройки, 1954 года, и требует ремонта. В 2022—2026 годах за счет больницы уже провели текущие ремонты на сумму больше 2,7 миллиона рублей. В марте 2026 года специалисты провели визуальный осмотр конструкций и рекомендовали ремонт. Теперь для уточнения объема работ, и текущих, и капитальных, проведут дополнительное обследование.
Все эти меры направлены только на сохранение и обновление инфекционной службы, а не на ее закрытие. Пациентов принимают в обычном режиме, без ограничений и изменений. Жителей Ангарска просят доверять только официальной информации.