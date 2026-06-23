В Свердловской области рассказали о последствиях торнадо: есть пострадавшие и разрушения

Напомним, на Свердловскую область 22 июня 2026 года обрушился торнадо. Он прошел по траектории Нижний Тагил — Кушва. Торнадо оставил после себя разрушительные последствия: оборвал линии электропередач, повалил деревья. Тысячи человек остались без света.