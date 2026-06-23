Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Свердловской области рассказали о последствиях торнадо: есть пострадавшие и разрушения

Смерч повредил 97 домов в Кушве Свердловской области, 15 человек пострадали.

Источник: Комсомольская правда

Смерч в городе Кушва повредил 97 домов. О последствиях урагана информирует департамент информационной политики региона.

«По информации администрации города, пострадало 97 домов. Оценка ущерба продолжится в светлое время суток», — сказано в релизе, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Также сообщается, что после смерча 15 человек обратились за помощью в медучреждения. Экстренные службы занимаются ликвидацией последствий стихийного бедствия.

Напомним, на Свердловскую область 22 июня 2026 года обрушился торнадо. Он прошел по траектории Нижний Тагил — Кушва. Торнадо оставил после себя разрушительные последствия: оборвал линии электропередач, повалил деревья. Тысячи человек остались без света.

Также сообщалось, что торнадо повредил инфраструктуру города Кушва.

После шквалистого ветра в Кушве Свердловской области власти ввели режим чрезвычайной ситуации.