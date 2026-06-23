Приморские врачи спасли девочку с вирусным гастроэнтеритом

Девятилетняя пациентка поступила в детское инфекционное отделение Владивостокской клинической больницы № 2 с температурой 40 , сильной рвотой, диареей и полным отказом от воды. Врачи обнаружили опасный симптом — задержку мочеиспускания, которая на фоне рвоты и диареи может указывать на стремительное обезвоживание организма. «Мы немедленно начали массивную инфузионную терапию. Это жизненно важная процедура для восполнения потерянной жидкости и восстановления нормального кровообращения. Она позволила стабилизировать состояние пациентки: температуру удалось снизить до 37,7 °C и наладить питание», — рассказала врач-инфекционист ВКБ № 2 Мария Колесникова. Девочке поставили диагноз — вирусный гастроэнтерит. Она уже получила необходимое лечение, выздоровела и вернулась домой.