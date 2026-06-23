Хуситы объявили о мобилизации сил против Саудовской Аравии

Хуситы мобилизуют силы для «прекращения блокады со стороны Саудовской Аравии», заявило движение «Ансар Аллах».
Представители правящего на севере Йемена шиитского военно-политического движения уточнили, что речь идёт о блокаде подконтрольных ему территорий.
«Мы заявляем о полной и незамедлительной готовности обеспечить армию бойцами для восстановления прав йеменского народа, изгнания оккупантов и прекращения блокады страны», — говорится в заявлении, которое прозвучало в эфире телеканала Al Masirah.
По словам хуситов, в состав сил ополчения входят сотни тысяч человек. Они хорошо подготовлены, при этом обучение продолжается.
Напомним, хуситы с 2023 года ведут переговоры с Саудовской Аравией для заключения мирного договора.
В марте движение «Ансар Аллах» выступило с предупреждением в адрес властей Саудовской Аравии и допустило возможность вступления в конфликт на Ближнем Востоке. Лидер движения Абдель Малик аль-Хуси заявил, что «хуситы готовы без колебаний выполнить исламский долг джихада». По его словам, Саудовской Аравии следует отказаться от враждебных действий в отношении йеменского народа и перейти к принципам добрососедства.