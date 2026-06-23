Хабаровчане осенью смогут делать МРТ по своему желанию

С 1 сентября 2026 года в России можно будет делать МРТ без направления лечащего врача, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на ТАСС.
Исследование проходит без прямого применения рентгена и обычно используется для диагностики заболеваний внутренних органов, центральной нервной системы и опорно-двигательного аппарата.
— Допустимо проведение магнитно-резонансных исследований без назначения лечащего врача (фельдшера, акушера (акушерки), — указано в документе Министерства здравоохранения РФ.
Напомним, в Хабаровской ККБ№ 2 объяснили, как записаться на операцию по замене суставов.