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Хабаровчане осенью смогут делать МРТ по своему желанию

Исследования будут проводить без направления лечащего врача.

Источник: Хабаровский край сегодня

С 1 сентября 2026 года в России можно будет делать МРТ без направления лечащего врача, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на ТАСС.

Исследование проходит без прямого применения рентгена и обычно используется для диагностики заболеваний внутренних органов, центральной нервной системы и опорно-двигательного аппарата.

— Допустимо проведение магнитно-резонансных исследований без назначения лечащего врача (фельдшера, акушера (акушерки), — указано в документе Министерства здравоохранения РФ.

Напомним, в Хабаровской ККБ№ 2 объяснили, как записаться на операцию по замене суставов.