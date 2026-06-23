В ОП предложили проводить в библиотеках лекции о киберугрозах для пенсионеров

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Библиотеки можно использовать для проведения просветительской работы об опасности телефонного мошенничества, эти лекции надо проводить для людей старшего поколения. Такое мнение высказал ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
«Следует использовать потенциал и пространство библиотек, чтобы рассказывать лицам пенсионного возраста об угрозах телефонного мошенничества», — сказал Машаров.
По его словам, есть запрос на проведение бесед с посетителями, прежде всего, пенсионного возраста о рисках и угрозах телефонного мошенничества, а также тому, как себя вести в случае если столкнулся с этой проблемой.
«На примере библиотеки Дома Лосева на Арбате в Москве могу сказать, что в ближайшее время я планирую провести ряд таких открытых лекций, в которых буду рассказывать посетителям об алгоритмах своего поведения», — сказал Машаров.
Он отметил, что библиотека может стать площадкой для притяжения жителей города, где могут прививаться навыки цифровой и финансовой гигиены.
«На первый взгляд, в цифровом мире на второй план уходит книга, значение читального зала и библиотеки как места приобретения новых знаний. Но это не так, кто знаком с жизнью московских библиотек, там ведется просветительская работа и деятельность по привлечению новых читателей», — сказал член ОП.