Ограничения на бензин и дизель ввели на АЗС Омской области

Правительство разрешило отдельным НПЗ выпускать на внутренний рынок бензин и дизтопливо класса «Евро-5», но с характеристиками «Евро-3», отклоняясь от требований технического регламента ЕАЭС по содержанию серы и других показателей качества. Чем отличается такое топливо и как его использование может отразиться на автомобиле и окружающей среде, «Вечерняя Москва» узнала у эксперта.