Ограничения на бензин и дизель ввели на АЗС Омской области

Губернатор Омской области Виталий Хоценко в понедельник, 22 июня, сообщил о введении ограничений на продажу топлива на заправках региона. Решение принято во избежание искусственного ажиотажа и спекуляций.
Заправка топлива теперь осуществляется только в бак автомобиля. Вводятся ограничения по литражу в одни руки: бензин — 40 литров, дизельное топливо — 80 литров. На трассовых АЗС лимит на дизельное топливо увеличен до 200 литров. Для сжиженного углеводородного газа ограничений нет.
Губернатор в своем Telegram-канале призвал жителей доверять только официальным источникам информации.
16 июня «Татнефть» ввела на всех автозаправках России временный лимит на отпуск бензина и дизельного топлива. Помимо лимита на продажу топлива, также ввели ограничения по оплате: принимались только наличные. Однако уже 17 июня «Татнефть» сняла все ограничения на продажу топлива.
Правительство разрешило отдельным НПЗ выпускать на внутренний рынок бензин и дизтопливо класса «Евро-5», но с характеристиками «Евро-3», отклоняясь от требований технического регламента ЕАЭС по содержанию серы и других показателей качества. Чем отличается такое топливо и как его использование может отразиться на автомобиле и окружающей среде, «Вечерняя Москва» узнала у эксперта.