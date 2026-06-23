Кино в колледже: приморских киношников-студентов обучат азиатские коллеги

Директор Дальневосточного колледжа урбанистики, благоустройства и креативных индустрий Александр Харлан рассказал о планах образовательного учреждения. Колледж открывает новое направление — креативные индустрии, и планирует привлекать зарубежных экспертов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона для обучения студентов.
В этом году колледж набирает 425 студентов на бюджетные места по 15 направлениям, среди которых разработка компьютерных игр, кинопроизводство, анимация, звукооператорское мастерство, реклама и дизайн. Александр Харлан отметил, что новое отделение креативных индустрий открывает перед студентами возможность получить востребованные компетенции в активно развивающихся направлениях.
Для обучения будущих специалистов создаётся современная инфраструктура. На новом отделении будет открыто восемь мастерских, оснащённых при поддержке правительства Приморского края и Минвостокразвития. Кроме того, в колледже планируют запустить проектно-продюсерский центр, который станет площадкой для создания собственного медиаконтента.
По словам директора колледжа, выпускники смогут работать в медиакомпаниях, информационных агентствах, рекламной индустрии, а часть проектов будет реализовываться на базе образовательной организации. Колледж станет базовым работодателем для этих направлений, и планируется создание собственных проектов с привлечением грантовой поддержки.
Особенностью новой программы станет мультидисциплинарный подход: студенты будут изучать не только кинопроизводство, но и смежные направления, такие как графический дизайн, анимация, работа со звуком и современные цифровые технологии. Колледж также вошёл в федеральный пилотный проект по развитию колледжей креативных индустрий, и в рамках программы планируется проведение международного акселератора с участием экспертов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
Александр Харлан подчеркнул, что речь не идёт о приглашении голливудских специалистов, но планируется привлекать профессионалов из азиатских стран, чтобы студенты могли получать знания и навыки, соответствующие современным требованиям индустрии. В колледже отмечают высокий интерес абитуриентов к новым направлениям, и на программы креативных индустрий в этом году выделено 175 бюджетных мест.