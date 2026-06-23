Кино в колледже: приморских киношников-студентов обучат азиатские коллеги

Особенностью новой программы станет мультидисциплинарный подход: студенты будут изучать не только кинопроизводство, но и смежные направления, такие как графический дизайн, анимация, работа со звуком и современные цифровые технологии. Колледж также вошёл в федеральный пилотный проект по развитию колледжей креативных индустрий, и в рамках программы планируется проведение международного акселератора с участием экспертов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона.