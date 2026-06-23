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Матч между сборными Франции и Ирака на ЧМ-2026 приостановили из-за грозы

В американской Филадельфии на чемпионате мира по футболу из-за дождя и грозы приостановили игру между сборными Франции и Ирака.

Источник: Аргументы и факты

Матч чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Ирака приостановили из-за погодных условий. Проведению игры помешали дождь и гроза.

Команды встретились в американской Филадельфии в рамках второго тура группового этапа. Игру прервали в перерыве между таймами. В первой половине матча пошёл проливной дождь.

В перерыве зрителям посоветовали покинуть арену и найти безопасное место из-за штормового предупреждения. Большая часть болельщиков ушла с трибун.

Первый тайм закончился в пользу сборной Франции со счетом 1:0. Гол в ворота иракской команды забил на 14-й минуте нападающий Килиан Мбаппе.

Напомним, 20 июня власти Лос-Анджелеса объявили в городе режим чрезвычайной ситуации в связи с крупным пожаром на одном из местных складов. Этот мегаполис входит в число американских городов, принимающих матчи ЧМ-2026.