«Театральная аллея» появится во Владивостоке рядом с театром им. Горького

В среду, 24 июня, в 12:30 в Театральном сквере Владивостока рядом с Приморским академическим краевым драматическим театром имени М. Горького состоится торжественная высадка «Аллеи Российского театрального общества». Приморское региональное отделение СТД РФ сообщило, что акцию приурочили к 150-летию Союза театральных деятелей России и включили в программу Дальневосточного театрального форума.
Министерство культуры Приморского края и администрация города поддержали акцию: Приморское отделение СТД РФ сообщило, что участие примут представители власти, театральные деятели, известные артисты и сотрудники восьми театров региона.
В Театральном сквере высадят маньчжурские клены. Приморское региональное отделение СТД РФ указало, что «Аллеи Российского театрального общества» — это всероссийский проект, в рамках которого по стране высаживают деревья как символ развития и процветания театрального искусства.