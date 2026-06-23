«Театральная аллея» появится во Владивостоке рядом с театром им. Горького

В среду, 24 июня, в 12:30 в Театральном сквере Владивостока рядом с Приморским академическим краевым драматическим театром имени М. Горького состоится торжественная высадка «Аллеи Российского театрального общества». Приморское региональное отделение СТД РФ сообщило, что акцию приурочили к 150-летию Союза театральных деятелей России и включили в программу Дальневосточного театрального форума.