В Хабаровском крае по поручению Дмитрия Демешина испытают беспилотники для лесоохраны

В ходе состоявшегося аппаратного заседания губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин заслушал доклад о пожароопасной обстановке в крае за прошедшую неделю. Главе региона также доложили об использовании беспилотных летательных аппаратов в разведке при возгораниях. Дмитрий Демешин поручил провести демонстрационные испытания выпускаемых в регионе БАС в эту среду, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«На испытаниях новых беспилотников нужно присутствие не только министра лесного хозяйства и лесопереработки края, но и всех руководителей или главных инженеров Хабаровских предприятий, занимающихся производством БАС. Это позволит нам оперативно получить ответы на все технические вопросы и решить их здесь и сейчас. Тогда использование беспилотников в разведке при пожарах будет гораздо эффективнее», — подчеркнул Дмитрий Демешин.
Заместитель председателя правительства края по инфраструктуре Ирина Горбачева и министр лесного хозяйства и лесопереработки края Андрей Самойлов доложили, на сегодняшний день в регионе действует семь лесных пожаров. Причина их возникновения — «сухие» грозы.
«К ликвидации лесных пожаров привлекались 57 сотрудников КГСАУ “ДВ авиабаза”, 5 единиц техники и 3 воздушных судна», — отметила Ирина Горбачева.
Она дополнила, переходов лесных пожаров на территорию земель иных категорий не допущено.
Также с 15 по 21 июня потушили 14 ландшафтных пожаров. Возгорания были зафиксированы в 8 муниципалитетах края: Хабаровский, Амурский, имени Лазо и Комсомольский районы, Ванинский, Советско-Гаванский округа, а также г. Хабаровск и г. Комсомольск на Амуре. На тушение ландшафтных пожаров было привлечено 55 человек личного состава Противопожарной службы края и 18 единиц техники. Благодаря принятым мерам переходов огня на населенные пункты не допущено.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что на прошлой неделе почти все возгорания возникли из-за природного явления — «сухих гроз», когда отсутствует дождь, но разряд молнии провоцирует возгорание.