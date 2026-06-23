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Матч ЧМ по футболу между сборными Франции и Ирака возобновили спустя два часа

Игру приостановили после первого тайма из-за погодных условий.

ВАШИНГТОН, 23 июня. /ТАСС/. Матч второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Ирака был возобновлен. Встреча проходит в Филадельфии (штат Пенсильвания, США).

Игру приостановили после первого тайма из-за погодных условий. Пауза составила около двух часов.

На матчах турнира, проходящих в США, действует строгий регламент безопасности, согласно которому при обнаружении молнии в радиусе 13 км от стадиона встреча немедленно останавливается, а футболисты уходят в раздевалки. После этого запускается 30-минутный отсчет, который начинается заново при каждом новом разряде молнии.

После первого тайма счет 1:0 в пользу сборной Франции. Единственный гол на счету Килиана Мбаппе. Как ранее сообщал ТАСС, нападающий благодаря этому забитому мячу вошел в тройку лидеров списка лучших бомбардиров в истории турнира.

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