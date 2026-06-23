Матч ЧМ по футболу между сборными Франции и Ирака возобновили спустя два часа

На матчах турнира, проходящих в США, действует строгий регламент безопасности, согласно которому при обнаружении молнии в радиусе 13 км от стадиона встреча немедленно останавливается, а футболисты уходят в раздевалки. После этого запускается 30-минутный отсчет, который начинается заново при каждом новом разряде молнии.