10 учителей Хабаровского края получили по 200 тысяч рублей от президента

В Хабаровском крае подвели итоги конкурса на присуждение премий лучшим педагогам в 2026 году. Десять учителей удостоены денежной выплаты в размере 200 тысяч рублей каждая. Выплаты назначаются по указу президента. Педагоги представили методические разработки, достижения учеников и результаты адресной работы с различными категориями, включая одаренных детей. В министерстве образования и науки края отметили, что премии назначены самым ярким и высокопрофессиональным педагогам, что подчеркивает высокий статус профессии. Лауреаты: Юлия Борец — учитель начальных классов кадетской школы № 1 им. Ф. Ф. Ушакова, Хабаровск; Ольга Васенко — учитель русского языка и литературы Инженерной школы, Комсомольск-на-Амуре; Виктория Галицкая — учитель начальных классов кадетской школы № 1 им. Ф. Ф. Ушакова, Хабаровск; Татьяна Кайтанова — учитель начальных классов школы № 3, р. п. Хор; Оксана Козуб — учитель русского языка и литературы школы № 3, пос. Эльбан; Наталья Нажалова — учитель математики школы № 4, Комсомольск-на-Амуре; Екатерина Рязанова — учитель обществознания гимназии № 6, Хабаровск; Татьяна Салова — учитель русского языка и литературы школы № 5, Амурск; Елена Смирнова — учитель истории и обществознания школы № 16, Комсомольск-на-Амуре; Ольга Харламова — учитель физики лицея № 1, Комсомольск-на-Амуре.