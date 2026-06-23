Трамп заявил, что блокада портов Ирана оказалась эффективнее бомбардировок

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что блокада морских портов Ирана ВС США оказалась более эффективной, чем бомбардировки.
«Если хотите знать, то я считаю, что блокада была более действенной, чем бомбардировки. И мы готовы вновь это устроить, я бы сказал, за 15 минут», — сказал он в ходе встречи с журналистами в Белом доме.
Кроме того, Трамп обратился к министру войны Питу Хегсету с вопросом о том, можно ли «действительно оперативно восстановить блокаду». Хегсет ответил, что военные готовы к таким действиям.
В апреле Соединённые Штаты заявили о режиме прекращения огня. В мае президент США Дональд Трамп заявил, что боевые действия против Ирана ещё не закончились.
В июне Соединённые Штаты и Иран подтвердили завершение работы над меморандумом, он был подписан дистанционно. Накануне в Бюргенштоке в Швейцарии состоялись переговоры, где США и Иран согласовали дорожную карту по разработке мирного соглашения.
По словам вице-президента Соединённых Штатов Джей Ди Вэнса, нефть и газ проходят через Ормузский пролив. Он отметил, что США хотели «убедиться, что создали механизм координации, который гарантирует, что Соединённые Штаты справятся с конфликтами».