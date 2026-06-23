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Трамп заявил, что блокада портов Ирана оказалась эффективнее бомбардировок

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что блокада морских портов Ирана ВС США оказалась более эффективной, чем бомбардировки.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что блокада морских портов Ирана ВС США оказалась более эффективной, чем бомбардировки.

«Если хотите знать, то я считаю, что блокада была более действенной, чем бомбардировки. И мы готовы вновь это устроить, я бы сказал, за 15 минут», — сказал он в ходе встречи с журналистами в Белом доме.

Кроме того, Трамп обратился к министру войны Питу Хегсету с вопросом о том, можно ли «действительно оперативно восстановить блокаду». Хегсет ответил, что военные готовы к таким действиям.

Военные Соединённых Штатов и Израиля наносили авиаудары по иранской территории с 28 февраля. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

В апреле Соединённые Штаты заявили о режиме прекращения огня. В мае президент США Дональд Трамп заявил, что боевые действия против Ирана ещё не закончились.

В июне Соединённые Штаты и Иран подтвердили завершение работы над меморандумом, он был подписан дистанционно. Накануне в Бюргенштоке в Швейцарии состоялись переговоры, где США и Иран согласовали дорожную карту по разработке мирного соглашения.

По словам вице-президента Соединённых Штатов Джей Ди Вэнса, нефть и газ проходят через Ормузский пролив. Он отметил, что США хотели «убедиться, что создали механизм координации, который гарантирует, что Соединённые Штаты справятся с конфликтами».

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