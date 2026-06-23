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Павильон о российско-китайском сотрудничестве представят на ВЭФ-2026

На выставке «Улица Дальнего Востока» в рамках XI Восточного экономического форума 2026 года Амурская область представит павильон, посвящённый российско-китайскому партнёрству, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Экспозиция получила название «Амурская область — центр российско-китайского сотрудничества» и построена на природных, культурных и архитектурных образах двух стран. Подробности об этом сообщили в пресс-службе вице-премьера — полпреда президента России в ДФО Юрия Трутнева.

На первом этаже павильона гостей встретит голографический помощник, который расскажет о совместных проектах, в том числе о трансграничной канатной дороге Благовещенск — Хэйхэ, а также о спортивных, культурных и деловых инициативах.

Второй этаж павильона посвятят таким отраслям региона, как сельское хозяйство и космос, пишет «Прайм». Посетители смогут попробовать себя в роли фермера в симуляторе или запустить ракету «Ангара» с космодрома Восточный в VR-формате.

На отдельном стенде представят Амурский газохимический комплекс, Амурский газоперерабатывающий завод и другие крупные инвестпроекты.

Новинкой этого года станет дополнительный павильон «Туризм в Амурской области», где в интерактивном формате покажут туристический потенциал Приамурья.

Юрий Трутнев подчёркивает, что благодаря Амурской области Россия укрепляет сотрудничество с Китаем, а Благовещенск становится дальневосточной визитной карточкой для дружественных встреч.

Восточный экономический форум проводится ежегодно с 2015 года по указу президента России Владимира Путина. В нынешнем году форум состоится с 1 по 4 сентября.

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