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Красноярский дзюдоист взял серебро на турнире «Большого шлема»

Красноярский спортсмен стал призером «Большого шлема» по дзюдо.

Источник: Комсомольская правда

Спортсмен красноярской Академии борьбы им. Дмитрия Миндиашвили Рамазан Абдулаев взял серебряную медаль турнира «Большого шлема» по дзюдо, который прошел в Монголии. Об этом рассказали в министерстве спорта края.

В соревнованиях, ставших отборочными на Олимпиаду-2028, участвовали более 400 спортсменов из 58 стран. В первом поединке ему достался серебряный призер Олимпиады-2024 Важа Маргвелашвили. Уже на первой минуте соперник был повержен болевым приемом.

Далее Рамазан взял верх над Азизбеком Ортиковым и Русланом Пашаевым. Полуфинал продлился менее полуминуты: спортсмен победил испанца Давида Гарсия Торне. А в финале уступил чемпиону мира Такеши Такеоке.

Отметим, что в Туве прошел Кубок России по дзюдо. Сборная края взяла две бронзовые награды.