Красноярский дзюдоист взял серебро на турнире «Большого шлема»

В соревнованиях, ставших отборочными на Олимпиаду-2028, участвовали более 400 спортсменов из 58 стран. В первом поединке ему достался серебряный призер Олимпиады-2024 Важа Маргвелашвили. Уже на первой минуте соперник был повержен болевым приемом.