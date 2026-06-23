Красноярский дзюдоист взял серебро на турнире «Большого шлема»

Спортсмен красноярской Академии борьбы им. Дмитрия Миндиашвили Рамазан Абдулаев взял серебряную медаль турнира «Большого шлема» по дзюдо, который прошел в Монголии. Об этом рассказали в министерстве спорта края.
В соревнованиях, ставших отборочными на Олимпиаду-2028, участвовали более 400 спортсменов из 58 стран. В первом поединке ему достался серебряный призер Олимпиады-2024 Важа Маргвелашвили. Уже на первой минуте соперник был повержен болевым приемом.
Далее Рамазан взял верх над Азизбеком Ортиковым и Русланом Пашаевым. Полуфинал продлился менее полуминуты: спортсмен победил испанца Давида Гарсия Торне. А в финале уступил чемпиону мира Такеши Такеоке.
Отметим, что в Туве прошел Кубок России по дзюдо. Сборная края взяла две бронзовые награды.