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Астронавты NASA выйдут в открытый космос для ремонта руки-манипулятора Canadarm2

Это будет второй выход в космос для Кристофера Уильямса и пятый для Джессики Меир.

НЬЮ-ЙОРК, 23 июня. /ТАСС/. Американские астронавты Кристофер Уильямс и Джессика Меир, входящие в состав экипажа Международной космической станции (МКС), 30 июня выйдут в открытый космос для ремонта руки-манипулятора Canadarm2. Об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Уильямс и Меир должны будут заменить шарнир в «запястье» робо-руки, поскольку в конце мая астронавты зафиксировали нарушения в ее работе. Это будет второй выход в космос для Уильямса и пятый для Меир.

Canadarm2 — канадская система манипуляторов на американском сегменте МКС. Длина манипулятора из семи суставов составляет 17,6 м, а вес — около 1 800 кг. При этом она способна управлять объектами массой до 116 тыс. кг. Среди задач робототехнической системы — захват и пристыковка к станции беспилотных грузовых кораблей, перемещение грузов и оборудования, осмотр станции и помощь специалистам МКС во время выходов в открытый космос.

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