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Хабаровские зэки заплатили 100 тысяч рублей сотруднику колонии за поблажки

Уголовные дела возбудили после материалов оперативно-разыскной работы сотрудников отдела собственной безопасности УФСИН России по Хабаровскому краю.

Двое осуждённых в Хабаровском крае предстанут перед судом по обвинению в даче взятки сотруднику колонии. Расследование завершили следователи Хабаровского межрайонного следственного отдела, сообщили в СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

По версии следствия, с января по март 2024 года осуждённые передали через посредника по 100 тысяч рублей каждый начальнику отдела одной из колоний края. Деньги, как считают следователи, предназначались за то, чтобы к ним не применяли меры ответственности в случае нарушений и согласовали замену неотбытой части наказания более мягким видом.

Уголовные дела возбудили после материалов оперативно-разыскной работы сотрудников отдела собственной безопасности УФСИН России по Хабаровскому краю. Обвинение предъявлено по статье о даче взятки должностному лицу через посредника в значительном размере.

Прокурор Хабаровского района утвердил обвинительное заключение, материалы передали в суд. Отдельные уголовные дела в отношении сотрудника колонии и посредника продолжают расследовать.