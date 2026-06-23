Хабаровские зэки заплатили 100 тысяч рублей сотруднику колонии за поблажки

По версии следствия, с января по март 2024 года осуждённые передали через посредника по 100 тысяч рублей каждый начальнику отдела одной из колоний края. Деньги, как считают следователи, предназначались за то, чтобы к ним не применяли меры ответственности в случае нарушений и согласовали замену неотбытой части наказания более мягким видом.