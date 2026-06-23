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Астронавты NASA выйдут с МКС в открытый космос для ремонтных работ

23 июня два американских астронавта выйдут с МКС в открытый космос для ремонта манипулятора Canadarm2.

Источник: Комсомольская правда

В субботу, 23 июня, американские астронавты на МКС совершат выход в открытый космос. Это необходимо для ремонта канадского манипулятора Canadarm2. Об этом проинформировало NASA.

По данным NASA, поводом для ремонта стала неисправность, обнаруженная еще в конце мая. Двигатель механизма потреблял повышенный ток, а движения манипулятора были нарушены. После этого его эксплуатацию временно приостановили.

Астронавтам Кристоферу Уильямсу и Джессике Меир предстоит заменить неисправный запястный шарнир манипулятора на запасной.

Canadarm2 используется для перемещения грузов и астронавтов за пределами МКС, а также для обеспечения различных операций, включая стыковку кораблей и модулей.

Выход из шлюзового отсека Quest американского сегмента МКС начнется в субботу в 08:35 по времени Восточного побережья США (15:35 мск) и продлится около 6,5 часов.

В свою очередь астронавт NASA Анил Менон восхитился подготовкой российских космонавтов в Центре им. Ю. А. Гагарина.

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