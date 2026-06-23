Погоны, дипломы и новый этап: 83‑й выпуск ТОВВМУ торжественно отметили во Владивостоке

Более 150 выпускников Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С. О. Макарова (ТОВВМУ) получили долгожданные погоны, из них порядка 120 — лейтенантские и более 30 — погоны мичманов и прапорщиков. Торжественная церемония 83-го выпуска (0+) состоялась в субботу, 20 июня, у мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота». На мероприятии собрались родные и близкие выпускников, ветераны, юнармейцы, а также мэр Владивостока Константин Шестаков. Как проходило знаменательное событие — показываем в фоторепортаже ИА PrimaMedia.
«С этого дня вы будете непосредственно создавать историю военно-морского флота, создавать историю России как великой морской державы, и от вас зависят славные вехи этой истории. Эти пять лет, которые вы учились в нашем прославленном училище, не прошли даром. Все знания и умения, которые вам дали профессорско-преподавательский состав, командиры рот, командиры взводов, начальник училища, они должным образом отразились на ваших взглядах. Запомните этот день!», — отметил командующий Тихоокеанским флотом, адмирал Виктор Лиина, обращаясь к выпускникам.
По сложившейся традиции погоны и кортики выпускникам, окончившим военное училище с отличием, вручил командующий Тихоокеанским флотом. Он лично поздравил всех отличников и пожал им руки. В этом году двое выпускников завершили обучение с золотой медалью. Помимо учебных достижений, 19 курсантов подтвердили уровень кандидата в мастера спорта, а шесть воспитанников училища удостоились звания «Мастер спорта России».
К тому же, торжество запомнилось трогательными моментами: прямо на церемонии три выпускника сделали предложения своим девушкам. Выпускной ТОВВМУ завершился торжественным маршем и общим фото выпускников.