Погоны, дипломы и новый этап: 83‑й выпуск ТОВВМУ торжественно отметили во Владивостоке

«С этого дня вы будете непосредственно создавать историю военно-морского флота, создавать историю России как великой морской державы, и от вас зависят славные вехи этой истории. Эти пять лет, которые вы учились в нашем прославленном училище, не прошли даром. Все знания и умения, которые вам дали профессорско-преподавательский состав, командиры рот, командиры взводов, начальник училища, они должным образом отразились на ваших взглядах. Запомните этот день!», — отметил командующий Тихоокеанским флотом, адмирал Виктор Лиина, обращаясь к выпускникам.