Кто такие «молчуны» и что хотят сделать с их накоплениями

В отличие от прежней системы, получить деньги без потери инвестиционного дохода можно будет только при наступлении законодательно определённых сложных жизненных ситуаций, таких как необходимость оплаты дорогостоящего лечения или потеря кормильца. Кроме этого, изменятся и условия для получения регулярных выплат. Гражданин сможет начать получать средства в рамках ПДС только при соблюдении одного из двух условий: по истечении 15 лет с момента заключения договора или при достижении «старого» пенсионного возраста (55 лет для женщин и 60 лет для мужчин).