Кто такие «молчуны» и что хотят сделать с их накоплениями

Многие граждане, подпадающие под это определение, не осведомлены о своём статусе и потенциальных последствиях планируемых изменений для их будущих доходов, сообщает ИА DEITA.RU. Термин «молчун» в пенсионной системе применяется к гражданам 1967 года рождения и моложе, которые в период с 2002 по 2013 год включительно осуществляли трудовую деятельность. За это время на их индивидуальных счетах формировалась накопительная часть пенсии.
Ключевой характеристикой этой группы является то, что они не подавали заявлений о переводе своих средств в негосударственные пенсионные фонды или частные управляющие компании. В результате их пенсионные накопления по умолчанию остались под управлением государства — Социального фонда России и государственной управляющей компании ВЭБ.РФ.
По различным оценкам, численность таких граждан в России составляет от 30 до 40 миллионов человек. В июне 2026 года правительство представило план по масштабному вовлечению этих средств в экономический оборот.
Суть инициативы, разработанной Минфином и ВЭБ.РФ, заключается в изменении правового статуса «замороженных» с 2014 года пенсионных накоплений. С этого момента новые взносы работодателей на накопительную часть не поступают, а существующие средства лишь инвестируются государством.
Новая концепция предполагает автоматический перевод всех накоплений «молчунов» в программу долгосрочных сбережений (ПДС). Основная цель властей — привлечение в экономику так называемых «длинных денег». Правительство стремится трансформировать пассивный пенсионный резерв в активный инвестиционный ресурс для финансирования крупных инфраструктурных и стратегических проектов, что должно стимулировать экономический рост.
Для самих граждан этот переход повлечёт за собой фундаментальное изменение правил доступа к их средствам. Участие в ПДС предоставляет новые возможности, включая софинансирование со стороны государства и налоговые льготы, однако налагает и существенные ограничения. Ключевое из них — ужесточение условий досрочного снятия средств.
В отличие от прежней системы, получить деньги без потери инвестиционного дохода можно будет только при наступлении законодательно определённых сложных жизненных ситуаций, таких как необходимость оплаты дорогостоящего лечения или потеря кормильца. Кроме этого, изменятся и условия для получения регулярных выплат. Гражданин сможет начать получать средства в рамках ПДС только при соблюдении одного из двух условий: по истечении 15 лет с момента заключения договора или при достижении «старого» пенсионного возраста (55 лет для женщин и 60 лет для мужчин).
Механизм реализации данной инициативы находится на стадии законодательной проработки. Для запуска процесса потребуется принятие специального федерального закона. Обсуждается модель «автоматического согласия»: если гражданин, чьи накопления подлежат переводу, не направит официальный отказ, его средства будут централизованно переведены в программу долгосрочных сбережений.
Этот подход ставит перед миллионами граждан необходимость проявить активность для сохранения контроля над своими пенсионными активами.