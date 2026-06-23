Кабмин начнет в июле эксперимент по доступу к госуслугам РФ из-за рубежа

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Правительство России определило дату старта, правила и локации эксперимента по предоставлению доступа к системе государственных услуг и возможности получить сертификаты для электронной подписи россиянам за рубежом. ТАСС ознакомился с соответствующим документом кабмина.
Технической обработкой заявлений россиян займется уполномоченный многофункциональный центр в Нижегородской области. МИД займется координацией всей этой работы.
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