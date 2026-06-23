Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кабмин начнет в июле эксперимент по доступу к госуслугам РФ из-за рубежа

Эксперимент будет проходить на мощностях подведомственных МИД учреждений и Россотрудничества.

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Правительство России определило дату старта, правила и локации эксперимента по предоставлению доступа к системе государственных услуг и возможности получить сертификаты для электронной подписи россиянам за рубежом. ТАСС ознакомился с соответствующим документом кабмина.

Эксперимент будет проводиться на мощностях подведомственных МИД хозяйственных учреждений и Россотрудничества в Армении, Вьетнаме, Индии, Индонезии, Казахстане, Киргизии, Китае, Малайзии, ОАЭ, Сербии, Турции и Узбекистане с 1 июля и до конца 2027 года.

Технической обработкой заявлений россиян займется уполномоченный многофункциональный центр в Нижегородской области. МИД займется координацией всей этой работы.

Узнать больше по теме
ОАЭ: ближневосточная монархия, известная на весь мир
Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией. В материале — самое важное по теме.
Читать дальше