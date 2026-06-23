Жители Хабаровского края не смогут купить алкоголь на этой неделе

Алкоголь не смогут купить жители Хабаровского края на этой неделе. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», запрет на розничную продажу такой продукции будет действовать 27 июня.
В последнюю субботу июня, 27 числа, будет отмечаться День молодежи. А это один из дней, когда на территории региона запрещают продажу алкоголя. Также ограничения действуют 1 июня — в Международный день защиты детей и 1 сентября — в День знаний.
— Ограничения начали действовать в Хабаровском крае в 2015 году в целях снижения чрезмерного потребления алкоголя среди жителей региона, — отметил и.о. заместителя начальника главного управления государственного контроля и лицензирования Максим Нохрин. — В случае нарушения запрета к владельцам торговых точек будут применяться нормы кодекса об административной ответственности: штраф на должностных лиц составит до 40 тысяч рублей, на организации — до 300 тысяч рублей с конфискацией алкогольной продукции.
Запрет не распространяется на работу предприятий общественного питания: ресторанов, баров и кафе.
К слову, в этом году в предстоящую субботу, 27 июня, будет отмечаться и еще один праздник — школьные выпускные. Формат этого вечера определяют региональные органы власти, образовательные организации и родительское сообщество. Например, в Хабаровске общегородской выпускной проводят в «Платинум Арене», в Комсомольске-на-Амуре проведут шоу «Алые паруса».