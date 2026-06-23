Жители Хабаровского края не смогут купить алкоголь на этой неделе

— Ограничения начали действовать в Хабаровском крае в 2015 году в целях снижения чрезмерного потребления алкоголя среди жителей региона, — отметил и.о. заместителя начальника главного управления государственного контроля и лицензирования Максим Нохрин. — В случае нарушения запрета к владельцам торговых точек будут применяться нормы кодекса об административной ответственности: штраф на должностных лиц составит до 40 тысяч рублей, на организации — до 300 тысяч рублей с конфискацией алкогольной продукции.