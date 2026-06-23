Не только в Омске: где ещё в России ограничили продажу бензина

В Омской области бензин и дизельное топливо теперь отпускают только в бак автомобиля. Заправлять канистры и другие ёмкости на АЗС нельзя. Как сообщил губернатор Виталий Хоценко, за один раз водители могут приобрести не более 40 литров бензина и 80 литров дизельного топлива.