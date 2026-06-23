Не только в Омске: где ещё в России ограничили продажу бензина

В нескольких российских регионах временно ограничили объёмы топлива, которые автомобилисты могут приобрести на АЗС. Такие меры начали действовать в Омской, Саратовской, Воронежской и Иркутской областях. Во Владимирской области лимиты пока не вводили, однако определили категории транспорта, которые будут заправлять в первую очередь.
В Омской области бензин и дизельное топливо теперь отпускают только в бак автомобиля. Заправлять канистры и другие ёмкости на АЗС нельзя. Как сообщил губернатор Виталий Хоценко, за один раз водители могут приобрести не более 40 литров бензина и 80 литров дизельного топлива.
На трассовых заправках лимит на бензин также составляет 40 литров, а на дизельное топливо — 200 литров. Ограничения не распространяются на сжиженный углеводородный газ. По словам главы региона, решение должно предотвратить ажиотаж и спекуляции.
В Саратовской области с 23 по 30 июня на одну машину разрешили отпускать не более 30 литров бензина. Губернатор Роман Бусаргин объяснил эту меру резким ростом спроса. По его словам, многие автомобилисты покупают топливо с запасом, превышающим повседневную потребность, из-за чего возрастает нагрузка на поставщиков и АЗС.
В Воронежской области ограничения с 23 июня начали действовать на заправках сети «ЛУКОЙЛ». В населённых пунктах за одну покупку можно получить до 30 литров бензина или 60 литров дизельного топлива. На трассовых и загородных АЗС разрешено заправить до 60 литров бензина и 200 литров дизеля.
В правительстве Воронежской области заявили, что запасы АИ-92, АИ-95 и дизельного топлива на станциях федеральных сетей сохраняются в достаточном объёме. За ситуацией следят региональные власти, федеральный центр и антимонопольная служба.
В Иркутской области власти перевели вопросы снабжения топливом в ручной режим. В первую очередь бензином и дизелем должны обеспечить скорую помощь, пожарные подразделения, общественный транспорт, коммунальную и сельскохозяйственную технику.
Губернатор Игорь Кобзев поручил оценить потребность региона в топливе на ближайшие три месяца и передать расчёты федеральным ведомствам для организации поставок. Отдельные меры поддержки предусмотрят для сельхозпроизводителей.
Во Владимирской области количественных ограничений пока нет. Приоритет при заправке получили автомобили экстренных и коммунальных служб, общественный транспорт, мусоровозы, поставщики продуктов и сельскохозяйственные предприятия. Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев.